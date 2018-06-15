За Путина? Без пенсий

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило о плане поэтапно поднять возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Социальные пенсии хотят платить только с 70 лет. Кроме того, власти поднимают на 2 % налог на добавленную стоимость, повышение НДС вызовет рост цены на все товары и услуги.

"Партия" "Единая Россия" уже восторженно поддержала этио решение. За высказался и "системный либерал", глава Счетной палаты Алексей Кудрин, . Решение принимается в разгар Чемпионата мира по футболу в России. Видимо, делается расчет на наркотизацию населения футбольным шоу.

Довольно вяло выступают против - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Непарламентские оппозиционеры резко критикуют это решение, как еще одно доказательство обмана народа со стороны президента Путина, ведь еще 2005 году Путин заявил, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет. Алексей Навальный давно предлагает пополнит пенсионный фонд за счет доходов "Газпрома", "Роснефти" и других путинских госкорпораций.

Зачем президентская власть срочно повышает пенсионный возраст и НДС. Можно ли обойтись без этого решения? Является ли крах пенсионной системы платой за войну в Украине и Сирии?

Дискутируют доктор экономических наук Алексей Михайлов и профессор, доктор экономических наук, член Комитета социальных инициатив Евгений Гонтмахер.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 15 июня в 19:05.