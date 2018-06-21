Послы G7 в Киеве обеспокоены ситуацией Сенцова

Послы стран "Большой семерки" в Киеве выразили глубокую обеспокоенность ситуацией Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии, и других украинских заключенных в России.

В заявлении послов, опубликованном в четверг, сказано, что освобождение украинских заключенных - как часть соглашения по обмену удерживаемыми лицами - должно стать "важным шагом вперед с гуманитарной точки зрения".

Украинский режиссер Олег Сенцов держит голодовку в колонии с 14 мая, требуя освободить 64-х граждан Украины, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в России, которых он и правозащитные организации считают политзаключенными.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова в четверг заявила, что нет информации о состоянии здоровья Сенцова, и высказала предположение, что его кормят принудительно.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее сравнила голодовку Сенцова с "лечебным голоданием", заявив, что он получает поддерживающую терапию. Москалькова утверждает, что регулярно получает сообщения о состоянии здоровья Сенцова, и оно не ухудшается.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в четверг намерен посетить подзащитного в колонии в Лабытнанги.