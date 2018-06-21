Москалькова сравнила протест Сенцова с лечебным голоданием

Уполномоченный по правам человека при президенте России сравнила голодовку режиссера Олега Сенцова в российской колонии с "лечебным голоданием". В интервью "Новой газете" Татьяна Москалькова заявила, что украинский заключенный с собственного согласия получает поддерживающую терапию в виде витаминов, глюкозы и белков.

По словам омбудсмена, состояние Сенцова контролирует "местный уполномоченный" Олег Сак. Его она охарактеризовала как "твердого человека, старой еще закалки", от которого "так легко не отделаешься". Он присылает отчеты с фотографиями, на которых видно, что режиссер выглядит хорошо и якобы даже несколько прибавил в весе. Москалькова также отрицает, что у Сенцова выпали два зуба.

В беседе с "Новой газетой" российский омбудсмен также возложила вину за затягивание процесса совместного посещения украинских и российских заключенных на уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилу Денисову. Татьяна Москалькова предположила, что украинские "коллеги настроены не на работу, а на постоянное раскачивание ситуации".

Людмила Денисова, в свою очередь, заявляет, что, по состоянию на 21 июня, достоверной информации о здоровье Сенцова нет, но есть основания считать, что его кормят принудительно. Сегодня она сообщила, что обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины.

В начале этой недели стало известно, что Москалькова и Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года. Вскоре после этого украинский омбудсмен обвинила российскую сторону в саботаже договоренностей.

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитники и сам режиссер называют дело сфабрикованным. 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Режиссер неоднократно заявлял, что будет держать голодовку "до конца".

В пресс-службе Кремля заявили, что широкий общественный резонанс, который вызвала голодовка Олега Сенцова, не сможет повлиять на процедуру помилования.