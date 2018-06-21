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В бюджет РФ заложили 22,5 млрд. руб. на международные обязательства

Здание Государственной думы РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в бюджет России на 2018 год.

Согласно документу, на выполнение международных обязательств в случае изменения курсов иностранных валют предлагается зарезервировать 22,5 миллиардов рублей. Это почти на 8 миллиардов рублей больше, чем планируется потратить на пенсии военным, и почти на 13 миллиардов больше, чем будет выделено на пополнение парка воздушных судов российских авиакомпаний.

В выполнение международных обязательств входят, в частности, выплаты по внешним долгам и выплаты по решениям европейских судов.

Наибольший объем дополнительно выделенных средств (36,4 млрд рублей) будет направлен российским компаниям автомобилестроения на компенсацию части затрат в связи с производством автомобилей.

На втором месте – агропромышленный комплекс: на возмещение процентной ставки по инвестиционным займам в АПК планируется выделить 26,5 млрд рублей.

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