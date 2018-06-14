Дожить до пенсии. В России повысят пенсионный возраст

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что реформа должна осуществляться поэтапно. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 14 июня.

Повышать возраст выхода на пенсию в России начнут с 2019 года, сообщил в четверг премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства. Переходный период растянется на 15 лет, таким образом, возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет к 2028 году, для женщин – до 63 лет к 2034 году. Для людей, имеющих большой трудовой стаж, правительство предлагает предусмотреть возможность выхода на пенсию на два года раньше установленного срока. Социальную пенсию по старости (выплачивается тем, кто не смог официально наработать необходимый трудовой стаж) женщины будут получать в 68 лет, а мужчины – в 70.

Медведев пообещал, что существующие льготы по досрочному выходу на пенсию будут сохранены. Это право останется у тех, кто работает на вредном или опасном производстве, женщин, которые имеют пять и более детей, инвалидов и некоторых других категорий. По словам премьера, реформа будет способствовать росту пенсионных выплат "ориентировочно на 1000 рублей в год".

Итоговый вариант правительственного законопроекта пенсионной реформы может быть внесён в Госдуму России 14 июня. Ранее сообщалось, что депутаты могут рассмотреть его уже в июле – до ухода депутатов на парламентские каникулы.

Предстоящую реформу можно с уверенность назвать непопулярной. Согласно опросу фонда "Общественное мнение", идею повышения пенсионного возраста одобряют только 9 процентов россиян, 82 процента высказались против. Треть боится не дожить до пенсии. Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Ожидаемая продолжительность жизни в России, по данным Всемирной организации здравоохраненя за 2016 год, составляет 71,9 лет.

Почему правительство именно сейчас решилось на такую непопулярную реформу? Рассуждает заместитель директора Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Оксана Синявская:

– Об этой реформе говорили последние лет 15, но раньше главные аргументы против этой меры состояли в том, что в России на протяжении длительного периода сохранялась очень низкая продолжительность жизни, и смертность практически не уменьшалась. Это было вызвано многими причинами, в том числе и трансформацией, которая происходила в социально-экономической сфере. Второй аргумент, почему на эту меру не решались, состоял в том, что внешние экономические условия были крайне благоприятными, и высокие цены на энергоносители позволяли достаточно спокойно решать текущие проблемы внутри пенсионной системы путем более интенсивных трансфертов из федерального бюджета.

В последние годы российская пенсионная система в существенной степени зависела от поступлений из федерального бюджета. Сейчас ситуация изменилась. С одной стороны, мы видим положительную динамику в продолжительности жизни, и некоторые эксперты полагают, что эта динамика будет сохраняться и в дальнейшем за счет, скажем, более крепкого здоровья у средних и молодых поколений. С другой стороны, экономическая ситуация тоже изменилась, бюджет наращивать свой трансферт в пенсионную систему уже точно не может. Более того, представители Минфина неоднократно говорили, что они хотели бы сократить тот трансферт, который уже сейчас есть в Пенсионный фонд России. Все вместе это подвигло правительство к тому, чтобы решиться на предложения повысить пенсионный возраст.

– Вы считаеье, что эта реформа может быть эффективной для решения бюджетных проблем и улучшения качества жизни нынешних пенсионеров?

– В общем, да. И оценки нашего института, и другие экспертные оценки, которые я видела, показывают, что повышение пенсионного возраста – это одна из тех мер внутри пенсионной системы, которая дает достаточно существенный фискальный эффект. В этом смысле те задачи, которые ставит перед собой правительство по повышению размера пенсий, могут быть достигнуты. Если возраст не повышать, то индексация будет примерно на уровне инфляции, а пенсия все больше будет отставать от заработной платы. Повышение возраста позволяет получить пенсию более высокого размера за счет двух источников. Во-первых, будут повышаться более высокими темпами пенсии всем неработающим пенсионерам, а во-вторых, у тех людей, которые будут выходить на пенсию позже, уже будет более продолжительный трудовой страховой стаж, у них будет больше величина индивидуального пенсионного коэффициента, и, соответственно, их индивидуальная пенсия также будет выше, – полагает Оксана Синявская.

Против повышения пенсионного возраста в эфире Радио Свобода высказался проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов:

– Я не являюсь сторонником повышения пенсионного возраста, потому что мы упустили ситуацию, когда это было можно сделать для балансирования Пенсионного фонда. Все-таки все страны принимают решение о повышении пенсионного возраста в период экономического роста: когда вы определяете, что оставляете на рынке труда дополнительную рабочую силу, вам надо понимать, куда она денется, ведь если люди старших возрастов не найдут работу, то нет смысла и повышать пенсионный возраст.

Исполнительный директор негосударственного пенсионного фонда "Сафмар" Евгений Якушев в эфире Радио Свобода согласился с тем, что повышение пенсионного возраста ставит вопрос о занятости старшего поколения:

– Нужно очень хорошо понимать, что делать со старшими возрастами, которые остаются на рынке. Это означает очень большой комплекс мер по изменению рынка труда: частичная занятость, какое-то наставничество, что позволит людям социализироваться. Еще одна важная вещь в изменении пенсионного возраста: если человек хорошо себя чувствует, он активен, может работать, значит, ему нужно дать возможность выйти на пенсию позже, но тогда эта пенсия будет больше. И наоборот, если ты плохо себя чувствуешь и не можешь работать, то у тебя должно сохраниться право выйти на пенсию, но она будет ниже. Самое главное, чтобы повышение пенсионного возраста привело к повышению пенсий.

По мнению Оксаны Синявской, несмотря на стагнацию российской экономики, демографическая ситуация в стране благоприятствует повышению пенсионного возраста:

– За последние 20 лет так много стран решились на повышение пенсионного возраста, что уже проще назвать страны, в которых возраст не был пересмотрен. Повышают его в разных ситуациях, в том числе, например, страны Южной Европы повышали пенсионный возраст в периоды экономических трудностей. Что касается России, то здесь, несмотря на то, что экономика в настоящее время находится в стагнации, существует достаточно благоприятная ситуация для такой меры: на рынок труда входит малочисленное поколение людей, рожденных в 90-е годы. Поэтому российские работодатели оказываются в непривычной для себя ситуации, когда у них нет массового притока рабочей силы, за счет которой они могли бы отказываться от труда пожилых работников. В этом смысле старение населения выступает тем самым подспорьем, которое, я надеюсь, позволит провести эту реформу относительно безболезненно. Но, безусловно, есть проблемы дискриминации при найме пожилых работников, и, видимо, правительство должно предложить не только повышение пенсионного возраста, но и какие-то меры по обучению, переобучению, содействию в трудоустройстве людей старшего возраста.

– Тем не менее реформа не вызывает поддержки у населения. Согласно одному из опросов, около 30 процентов респондентов вообще выразили обеспокоенность, что могут не дожить до пенсии.

– Продолжительность жизни растет, но можно не дожить и до действующего пенсионного возраста. У нас сохраняется проблема высокой смертности мужчин после 40-45 лет. Но последняя динамика позволяет надеяться на достаточно неплохую картину смертности в ближайшие десятилетия. Что касается отношения населения, здесь могут быть разные оценки, и наши исследования чуть более высокие цифры давали. Но, безусловно, эта мера ни в одной стране не пользовалась большой популярностью. А у нас на нее еще накладывается общее недовольство людей уровнем зарплаты, отношением работодателей к ним и условиями труда. Поэтому есть такое желание – получить право на заслуженный отдых чуть раньше, в том числе иметь возможность совмещать пенсию и зарплату, что у нас возможно. И это тоже фактор, который влияет на негативное отношение людей. Но пока это негативное отношение не носит активный характер, то есть ожидать таких выступлений, как были при монетизации льгот в 2005 году, я бы не стала, – говорит Оксана Синявская.

Доктор политологических наук Марк Урнов также не видит оснований для социального протеста в связи с новой реформой и не разделяет недовольства россиян повышением пенсионного возраста:

– Честно говоря, эту реформу проводить было давно пора, потому что, во-первых, население у нас стареющее, и тех пенсионных фондов, которые на сегодняшний день имеются, явно не хватает для нормальной оплаты пенсий. Во-вторых, мы отнюдь не в лучшем сейчас бюджетном состоянии, поэтому изыскивать дополнительные ресурсы тяжело. Я отношусь к тому меньшинству российского населения, которое эту реформу поддерживает, и мне не вполне понятно, почему столь многие люди недовольны. У нас большая часть валового внутреннего продукта производится, как известно, на государственных и полугосударственных предприятиях, и пенсии у нас, мягко говоря, невысокие. Но когда повышается пенсионный возраст, человека из государственных организаций значительно сложнее уволить, поэтому вместо того, чтобы оказываться после более-менее сносной заработной платы на очень низком пенсионном уровне, ему предоставляется возможность работать дальше и себя более-менее нормально обеспечивать. Так что людям дают возможность получать больше, чем они могли бы получать, если бы их, руководствуясь пенсионным законодательством, просто отправили бы на заслуженный отдых. Понятно, что эмоционально это вызывает недовольство – нас хотят заставить работать дольше, а мы уже старенькие… Но по факту ведь кто не может работать, тот выходит на пенсию, а кто может работать, продолжает.

– Может ли это недовольство перерасти в социальный протест?

– Ни в коем случае. Какие-то маленькие протесты могут быть, но я не вижу сейчас никакого мощного протестного потенциала в обществе, ни среди людей среднего возраста, ни в пенсионной категории. Разные партии могут попробовать на этом как-то сыграть, но не думаю, что это можно раскрутить до серьезных протестных движений, с перекрытиями дорог и так далее. Реформа проводится достаточно мягко и в интересах как раз пожилых людей, которых насильственно отправляют на пенсию. Для людей, которые работают на государственных предприятиях, это выгодно. Если бы я был пропагандистом, я бы сейчас сосредоточился на разъяснении людям, которые выходят на пенсию, что им дается возможность просто продлить более или менее приличное существование. Зарплата – 30, 40, 60 тысяч в месяц, а когда вы выходите на пенсию, у вас по максимуму пенсия – 14 тысяч. Выбирайте! Я понимаю, что это значит признать крайне низкий уровень пенсионного обеспечения, но так оно и есть, в принципе.

– Согласно опросам, многие россияне опасаются не дожить до нового пенсионного возраста…

– Ну, это же не с пенсионным обеспечением связано, а с состоянием здоровья российского населения. Оно плохое, и разрыв в уровне здоровья в возрастных когортах стареющих между Россией и развитыми странами очень велик. Но это никоим образом не связано с уровнем пенсий. Если бы меня спросили: что ты хочешь, умереть на работе или на пенсии, я бы точно ответил, что я хочу умереть, будучи в рабочем состоянии, – говорит политолог Марк Урнов.

В России проживает почти 43 миллиона пенсионеров, около 40 миллионов из них получают страховые пенсии по старости. В 2018 году средний размер такой пенсии составил 13 172 рубля. Больше всего получают пенсионеры Чукотки, где минимальная пенсия – без малого 21 тысяча рублей. Самая маленькая пенсия по стране – 7 тысяч рублей – в Курской области. В 2018 году дисбаланс бюджета Пенсионного фонда составляет почти 2,5 триллиона рублей.