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Медведев уволил первого заместителя Мединского

Владимир Мединский

Глава правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова.

В распоряжении от 20 июня сказано, что заместитель Владимира Мединского уволен по собственной просьбе. Первым заместителем министра культуры Аристархов стал в 2013 году.

Он запомнился рядом скандальных заявлений. В частности, он говорил, что постановка оперы "Тангейзер" в Новосибирске "оскорбляет большинство населения", утверждал, что в детской пьесе "Душа подушки" содержатся признаки "пропаганды гомосексуализма". Широкое внимание привлек также скандал с ликвидацией музея Рериха и якобы составленные за подписью Аристархова "черные списки" деятелей культуры, подлинность которых первый замминистра отрицал.

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