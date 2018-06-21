Медведев уволил первого заместителя Мединского

Глава правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова.

В распоряжении от 20 июня сказано, что заместитель Владимира Мединского уволен по собственной просьбе. Первым заместителем министра культуры Аристархов стал в 2013 году.

Он запомнился рядом скандальных заявлений. В частности, он говорил, что постановка оперы "Тангейзер" в Новосибирске "оскорбляет большинство населения", утверждал, что в детской пьесе "Душа подушки" содержатся признаки "пропаганды гомосексуализма". Широкое внимание привлек также скандал с ликвидацией музея Рериха и якобы составленные за подписью Аристархова "черные списки" деятелей культуры, подлинность которых первый замминистра отрицал.