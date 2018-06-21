Вишеградская четверка в Австрия обсудили миграцию и защиту границ ЕС

Страны Вишеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), а также Австрия провели в Будапеште встречу по вопросам миграции. Лидеры стран также обсудили защиту внешних границ Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая на пресс-конференции по итогам встречи, заявил о необходимости усиления Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex. По мнению Бабиша, штат сотрудников агентства должен быть увеличен до десяти тысяч человек. Ранее идею усиления Frontex поддержали Берлин и Париж.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Вишеградской четверки не примут участие в мини-саммите стран ЕС по вопросам миграции, который пройдет в 28-29 июля в Брюсселе. Неформальную встречу организовывает Европейская комиссия. По мнению Орбана, мероприятие по обсуждению проблем мигрантов должен организовывать Европейский совет.

По информации германского агентства DPA, на встречу приедут представители Австрии, Италии, Франции, Греции, Болгарии и Испании.

Накануне парламент Венгрии проголосовал за пакет законов, которые предусматривают наказание за помощь беженцам и нелегальным мигрантам.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за равномерное распределение беженцев внутри Евросоюза. Поддержать Меркель в этом вопросе обещал президент Франции Эммануэль Макрон. Страны Вишеградской четверки выступают с резкой критикой такого подхода.

