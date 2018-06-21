Трамп допустил проведение встречи с Путиным в июле

Президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июле. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство предполагает, что президенты могут встретиться до саммита НАТО в Брюсселе. Он пройдёт 11 и 12 июля. Второй возможный вариант встречи – после визита Трампа в Великобританию. Поездка намечена на 13 июля.

В четверг Белый дом официально подтвердил визит советника президента США по национальной безопасности в Москву. Джон Болтон обсудит там возможную встречу Трампа и Путина. Официальный представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис уточнил, что на следующей неделе Болтон направится в Лондон и Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, а затем направится в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов может состояться после саммита НАТО в Брюсселе. В Великобритании выразили опасение возможной встречей Путина и Трампа до саммита Североатлантического союза, так как это, по мнению Лондона, может поставить под угрозу его единство. Другие источники называют возможным местом встречи президентов Вену.

19 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные переговоры лидеров России и США, исключил встречу Путина и Трампа до саммита НАТО.