Во Франции пройдет заседание суда по делу Сулеймана Керимова

Суд во Франции на следущей неделе проведет судебное заседание по делу российского миллиардера и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прокуратуру Ниццы. Там заявили, что заседание будет посвящено особенностям юридической процедуры по делу сенатора.

Сулеймана Керимова задержали 20 ноября прошлого года в аэропорту Ниццы. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, российский политик создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы уменьшить налоговые выплаты. Керимов обвинения отвергает.

Сейчас миллиардер находится под подпиской о невыезде с залогом 40 миллионов евро. С разрешения властей бизнесмен несколько раз покидал Францию. В прокуратуре Ниццы подчеркивают, что Керимов полностью соблюдает условия судебного контроля.