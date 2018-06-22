Украина ввела санкции против "Единой России", ЦИК и Ротенбергов

Украина ввела санкции в отношении нескольких российских политических партий и общественных движений, Центральной избирательной комиссии, а также семьи Ротенбергов. Соответствующий указ, датированный 21 июня, подписал президент Петр Порошенко.

Под санкции, которые предусматривают блокирование активов и запрет на въезд для физических лиц, попали "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, партия "Родина", "Патриоты России", "Аграрная партия" и "Демократическая партия России".

Помимо самого Центризбиркома в санкционный список попали его глава Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев. В числе российских общественных движений и организаций – "Боевое братство", "Союз ветеранов Афганистана", а также "Союз пенсионеров России".

Помимо предпринимателя Игоря Ротенберга, который находится под украинскими санкциями с мая, в список включены Аркадий, Борис, Роман и Лилия Ротенберги.

Украина начала вводить санкции в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году. В список, который время от времени расширяется, вошли российские СМИ, социальные сети, госкомпании, политики, бизнесмены и общественные деятели.