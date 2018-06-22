В России проходят и готовятся акции против пенсионной реформы

Сотни человек вышли сегодня в Красноярске на согласованный митинг против пенсионной реформы. Он прошел на окраине города в спальном районе. Участники акции также начали сбор подписей против повышения пенсионного возраста. Его планируют провести в разных районах края.



По данным "Интерфакса", митингующие требовали создать новые рабочие места, прежде чем повышать пенсионный возраст. Представитель регионального профсоюза Сергей Ледовских заявил, что в резолюции митинга предлагается не проводить пенсионную реформу в том виде, в котором ее предлагает правительство России. У организации есть альтернативная программа, основной ее пункт – организация 2 миллионов новых рабочих мест.

На плакатах, которые держали протестующие, были лозунги "Сдохнем дружно на работе!", "Хватит унижать мое поколение", "Пенсионер звучит горько", "Нянчить внуков, а не пахать", сообщает телекомпания ТВК.



Выступающие также обратили внимание на статистику, согласно которой сейчас средняя продолжительность жизни мужчин в крае составляет 64,5 года. Молодежь, участвующая в акции, заявила "Проспекту Мира", что до пенсии они могут не дожить. "Да и кому она потом нужна будет? Так надорвешься, что никакой пенсии на лекарства не хватит", – сообщил один из участников.



В разных городах России сейчас идет подготовка к новым митингам. Жители Ижевска запланировали на июнь и июль не менее четырех акций, включая пикет перед резиденцией Главы Удмуртской Республики и три митинга, один из которых должен состояться 1 июля. Еще один намечен на 20-е числа июля и пройдет в рамках всероссийской кампании "НАРОД ПРОТИВ повышения пенсионного возраста".

Оппозиционер Алексей Навальный также объявил о проведении в городах России акций протеста 1 июля. Заявки поданы в 20 городах, включая Бийск, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк, Новосибирск, Томск и Хабаровск.

В Казани митинг против повышения пенсионного возраста пройдет 30 июня в Юдино. Его устраивает "Справедливая Россия". В Новокуйбышевске Самарской области митинг планируется провести 1 июля. Его организует КПРФ, сообщает портал "Idel.Реалии".

Накануне стало известно, что депутаты Законодательного собрания Пермского края подписали письмо-проект президенту с просьбой повысить пенсионный возраст. Журналист Евгений Плотников сообщил, что свои подписи полным составом поставили депутаты от "Единой России", в то время как ЛДПР и КПРФ воздержались. По мнению Плотникова, именно так в российских регионах будет формироваться "мнение с мест" в предстоящей реформе.

Ранее глава Партии пенсионеров России Николай Чеботарев поддержал предложенную правительством пенсионную реформу, заявив, что повышение пенсионного возраста обеспечит рост пенсий.



Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что реформа должна осуществляться поэтапно. Соответствующий законопроект Государственная дума в первом чтении рассмотрела 14 июня. Позже стало известно, что Кремль может смягчить пенсионную реформу, опасаясь акций протеста.​

По данным ВЦИОМ, за июнь, в середине которого власти объявили о пенсионной реформе, а также о повышении ставки НДС, уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева снизился на 8 и 15 процентов соответственно.