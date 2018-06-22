NYT: в США детей-мигрантов разместят на военных базах

Детей мигрантов в США могут отправить на военные базы в Техасе и Арканзасе. Пентагон сможет принять у себя 20 тысяч несовершеннолетних. В проекте также задействовано министерство здравоохранения США. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идёт о детях-мигрантах, которые попали в Соединённые Штаты без родственников, или чьи родители задержаны во время попытки нелегально пресечь границу. До 20 июня мигрантов, прибывших в США нелегально, задерживали и привлекали к уголовной ответственности, а их детей забирали прямо на границе и помещали в центры временного содержания или приемные семьи. Власти объясняли свои действия тем, что детей нельзя отправлять в места лишения свободы, где находятся их родители в ожидании решения суда.

Действия американских властей вызвали волну критики как в США, так и со стороны международных организаций. Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении разделения детей нелегальных мигрантов с родителями.

По данным Associated Press, около 500 детей-мигрантов уже вернулись к своим родителям. Всего же в изоляторах и приемных семьях находилось более двух тысяч несовершеннолетних.