Нарушения либо образование. "Шанинка" неожиданно лишена аккредитации

Московская высшая школа социальных и экономических наук, известная как "Шанинка", получила отрицательное заключение экспертов Рособрнадзора и лишена государственной аккредитации. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства вечером 20 июня. Ведущий независимый вуз России, осуществляющий совместную образовательную программу с британским Манчестерским университетом, пока сохраняет лицензию и продолжит работу, однако некоторые сотрудники школы проводят параллель с судьбой Европейского университета.

Многостраничный текст заключения Рособрнадзора описывает ряд формальных нарушений, обнаруженных экспертами в магистерских и бакалаврских программах "Шанинки". Среди них – “отсутствие материально-технического обеспечения учебного процесса”, утверждения о том, что некоторые дисциплины школы “не формируют профессиональных компетенций”, и указания на “отсутствие необходимой квалификации” некоторых преподавателей. Ректор "Шанинки" Сергей Зуев заявил Радио Свобода, что формальные требования, на которые ориентируется Рособрнадзор, входят в противоречие с качеством образования:

– Тут две логики: логика формальная, которая касается формального соответствия требованиям, которые записаны в процедуре аккредитации и во ФГОСах, и логика содержания подготовки и качества образования. С формальной логикой надо разбираться, более глубоко вникать в заключение, которое нам дали. А с точки зрения качества образования я по-прежнему считаю, что наше преподавание социальных и гуманитарных наук одно из лучших в стране. Если одна логика входит в противоречие с другой, значит, надо менять либо одну, либо другую, то есть либо снижать качество в силу формальных соответствий тем или иным бумажным параграфам, либо менять саму процедуру аккредитации.

– Нарушения, которые указаны в заключении, исправимы?



– Они абсолютно исправимы, тем более что часть из них просто, по-моему, фактически не соответствуют действительности. Что-то требует бумажной работы, но есть вещи, которые принципиально расходятся с нашим представлением о качестве. Я, например, не очень понимаю, почему доктор юридических наук, у которого базовое образование историка, но дальше он свои диссертации кандидатскую и докторскую защищал по юриспруденции, не может быть руководителем [юридической] программы просто потому, что у него базовое образование историческое? Это для меня странно.



– В заключении персонально упомянут Владимир Дукельский, заведующий кафедрой на факультете "Управление социокультурными проектами", – он тоже якобы не соответствует необходимой квалификации. С ним похожая ситуация?

– Да. И это никак нельзя исправить в силу того, что наша программа по менеджменту называется "Креативный менеджмент", в значительной степени это связано с управлением и проектированием в сфере культурной политики и культурных индустрий. Владимир Дукельский является одним из лучших музейных проектировщиков в стране. В этом смысле он прекрасно знает именно тот менеджмент, который мы преподаем на этой программе. Но при этом он по базовому образованию не является менеджером, он специалист по музейному делу. В этом смысле, конечно, с моей точки зрения, должна учитываться специфика программы. Не то, что написано в формальных требованиях к программе по менеджменту, а именно те содержательные и предметные области, которые изучаются в этой программе людьми, которые пришли конкретно на эту программу по креативному менеджменту, а не по менеджменту вообще.



– Но чтобы формально исправить это нарушение, вы должны расстаться с преподавателем?



– Получается, что так. В этом смысле я и указываю на эти две разные логики. Потому что если мы пойдем по формальному пути, мы объективно будем снижать качество своих программ. А если мы сохраняем качество своих программ с соответствующим типом руководства, то тогда мы не соответствуем требованиям, которые предъявляются в формальных процедурах.



– Вы уже решили, по какому пути пойти?



– Мы это обсуждаем.

Ольга Карпова, декан факультета управления социокультурными проектами "Шанинки", программы которого фигурируют в заключении Рособрнадзора, сказала в комментарии для Радио Свобода, что указанные нарушения являются формальными, и назвала их "вопросом интерпретации". Декан отметила, что государственные образовательные стандарты в области менеджмента написаны в первую очередь с точки зрения корпоративного управления, тогда как программа школы касается менеджмента в социальной и культурной сфере – с этим, в частности, по ее мнению, могут быть связаны негативные оценки экспертов. Еще одна причина, которую озвучила Карпова, – одновременное следование российским и британским стандартам образования. “К тому же российские стандарты постоянно меняются”, – заметила декан. Нарушения, указанные в заключении, Карпова, как и Сергей Зуев, считает устранимыми, впрочем декан отметила, что не хотела бы расставаться с Владимиром Дукельским. Ольга Карпова рассказала Радио Свобода, что в последнее время не ощущала, что школа находится под каким-либо политическим давлением. “Хотя мы и создавались в либеральной среде, мы никогда не занимались политикой, мы учим студентов”, – добавила Карпова.

"Шанинка" уже проходила плановые проверки Рособрнадзора, на сайте ведомства можно найти текст положительного заключения, выданного в 2012 году. Тогда комиссия подтвердила “фактические значения критериев показателей государственной аккредитации”. Сергей Зуев отмечает, что с тех пор формальные требования Рособрнадзора в сущности остались прежними: “Какие-то дополнения возникли, понятное дело, что за это время были внесены изменения во ФГОСы. В этом смысле требования, конечно, менялись, но не настолько радикально, чтобы позитивная оценка, полученная несколько лет назад, вдруг превратилась в полную противоположность”.

Декан факультета социальных наук школы Виктор Вахштайн высказал предположение, что отзыв аккредитации – инициатива, исходящая не от Рособрнадзора: “Скажем мягко, мне кажется абсолютно очевидным, что это решение связано вовсе не с качеством образования в Московской школе, которое неоднократно подтверждалось. Какие причины за этим стоят... можно назвать их политическими, можно назвать их как-то иначе. На мой взгляд, сугубо личный, Рособрнадзор не является тем органом, который принимал это решение”, – сказал Вахштайн Радио Свобода. Ректор вуза Сергей Зуев о возможной политической подоплеке результатов проверки говорит с осторожностью: “Это вопрос, который находится в области возможных догадок. И поскольку у меня фактов никаких нет, то, собственно говоря, ничего в этом смысле я не берусь утверждать. А то, что сама экспертиза, технология экспертизы по аккредитации вызывает у меня какие-то вопросы, то это безусловно”.

Московская высшая школа социальных и экономических наук – российско-британский вуз, ее программы валидированы Университетом Манчестера, среди преподавателей несколько зарубежных лекторов. Вследствие дипломатического скандала, связанного с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в России был закрыт Британский совет, культурная организация, которая вела образовательные программы. Однако Сергей Зуев не связывает лишение аккредитации “Шанинки” с охлаждением российско-британских отношений. “Я никак не связываю эти два слоя. Я считаю, что образовательные проекты обладают собственной самоценностью, инерцией, традицией и так далее. И они значительно более долгосрочные, нежели такая политическая конъюнктура, которая может быть разной. С этой точки зрения, как мне кажется, на школу никакого давления не осуществляется”, – сказал Зуев.

21 июня Виктор Вахштайн опубликовал на своей странице в сети "ВКонтакте" пост, в котором сравнил ситуацию в “Шанинке” с историей петербургского Европейского университета, который в 2017 году был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности и сменил статус на научно-исследовательский институт. “Сценарий ЕУ будет воспроизведен "с усилением". Пока нас лишили всего лишь аккредитации, мы будем продолжать преподавать и давать британские дипломы. Затем нас попытаются лишить лицензии и запретить вести образовательную деятельность. Но мы и тогда будем преподавать – на улицах, в парках, в эмиграции. Мы будем и дальше учить лучших из лучших российских студентов. Параллельно будут сыпаться точечные удары по самым громким и неудобным профессорам. Но ни один из них не прекратит преподавать, читать и писать”, – заявил Вахштайн в своей записи. Комментируя параллели с судьбой Европейского университета, Сергей Зуев вновь выразился осторожно: “В этом смысле разрозненные случайности могут быть результатом непознанной закономерности. Но поскольку она не познана, то я, конечно, как нормальный человек ассоциации провожу, но стройной логики выстроить не могу”, – сказал он Радио Свобода.

Есть очень неприятные подозрения, что на лишении аккредитации власти не остановятся. Тем не менее, мы продолжаем работать

В официальном заявлении ректора, опубликованном на сайте "Шанинки", подчеркивается, что отзыв аккредитации не должен отразиться на учебном процессе: “Мы продолжаем выстраивать свой Университет, безусловно, с учетом тех замечаний, которые мы получили во время проверки. (...) В сложившейся ситуации мы должны особо подчеркнуть, что Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") выполняет и выполнит все обязательства перед своими студентами – как продолжающими обучение, так и приходящими в новом учебном году”. Виктор Вахштайн, впрочем, опасается, что на лишении аккредитации дело может не закончиться: “Да, действительно, есть очень неприятные подозрения, что на лишении аккредитации власти не остановятся. Тем не менее, мы продолжаем работать. Если вслед за лишением аккредитации последует еще и лишение лицензии, мы будем к этому готовы”, – сказал он. Зуев заявил, что “никаких сигналов по этому поводу [возможного лишения "Шанинки" лицензии] пока, во всяком случае, не получал”.

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Ректор школы объяснил Радио Свобода, что процедуры подачи апелляции на заключение комиссии Рособрнадзора не существует. “Есть возможность вернуться к вопросу через год после того, как мы получили это заключение, и попытаться вновь получить аккредитацию, – сказал Зуев и добавил: – Если таковое решение будет принято”.

Издание The Bell со ссылкой на собственные источники в "Шанинке" и ФСБ рассказывает, что в последнее время спецслужбы испытывали к вузу повышенный интерес, и именно с этим может быть связан отзыв аккредитации. “Создавалось впечатление, что в ФСБ считают школу слишком независимой и слишком часто контактирующей с зарубежными университетами, "настоящим рассадником либерализма”, – цитирует The Bell слова одного из анонимных собеседников. Радио Свобода не удалось подтвердить или опровергнуть эту версию.