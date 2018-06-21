Российско-британский вуз "Шанинка" в Москве лишился аккредитации

Московская высшая школа социальных и экономических наук (также известная как Шанинка) лишена государственной аккредитации решением Рособрнадзора от 20 июня.

Распоряжение опубликовано на сайте организации. Отказ в аккредитации обосновывается заключением экспертизы, которая якобы выявила нарушение вузом федеральных образовательных стандартов. В ведомстве утверждают, что часть дисциплин, а также программы учебной и производственной практики вуза не формируют у его студентов профессиональных компетенций.

Российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году. Ее первым ректором стал известный британский социолог, профессор Теодор Шанин.

Вуз выдает как российские, так и британские магистерские дипломы.