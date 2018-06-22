В Москве напали на автомобиль муниципального депутата

Депутат муниципального образования Измайлово Надежда Загордан выложила на своей странице в Фейсбуке фотографию личного автомобиля с разбитым со стороны водителя стеклом. Также она сообщила о том, что салон автомобиля залит какой-то бесцветной жидкостью.

"Это произошло на следующий день после того, как вопрос о завышенных в несколько раз сметах и работах без документов на Измайловском проспекте за 250 миллионов рублей был публично озвучен на встрече с главой управы района Измайлово Юмаевой В.Я", – написала депутат, пояснив, что "четыре лота из шести выиграла небезызвестная компания Ремдорсервис-94".

По словам Загордан, месяцем ранее было совершено нападение на машину ее коллеги Анастасии Мураловой – "ее облили чем-то типа мазута как раз после того, как независимые депутаты района Измайлово остановили незаконные работы на проспекте".

В разговоре с Радио Свобода Загордан сказала, что "угрожают ей и ее коллегам систематически".

В комментариях пользователи называют "Ремдорсервис-94" "маленькой компанией, "случайно" выигрывающей тендеры на миллионы и миллиарды".

По факту нападения Надежда Загордан написала заявление в полицию. Также она намерена обратиться в прокуратуру.