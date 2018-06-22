Подконтрольный протест

Профсоюзам поручено выпустить крышку пенсионного пара. Так полагают "Ведомости". Какие еще "реформы" случатся под шумок ЧМ-18? В студии журналисты Глеб Черкасов и Семен Новопрудский.

Ведущая Елена Рыковцева.

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