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Подконтрольный протест

Николай Патрушев и Владимир Путин

Правительство готовит митинги против себя самого

Профсоюзам поручено выпустить крышку пенсионного пара. Так полагают "Ведомости". Какие еще "реформы" случатся под шумок ЧМ-18? В студии журналисты Глеб Черкасов и Семен Новопрудский.

Ведущая Елена Рыковцева.

Телефон прямого эфира: 8 800 200 22 12

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