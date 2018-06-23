Кадыров сделал форварда Салаха "почетным гражданином Чечни"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предоставил футболисту сборной Египта и британского "Ливерпуля" Мохаммаду Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики.

Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, он вручил Салаху копию указа и нагрудный значок на торжественном ужине в Грозном. По словам Кадырова, Салах "поблагодарил за удивительно тёплый и хороший приём". Комментариев футболиста пока нет, в федерации футбола Египта подтвердили, что Кадыров дал для игроков сборной торжественный ужин.

Сборная Египта на время проведения чемпионата мира по футболу тренируется в Грозном. Ранее Кадыров лично привез Салаха на одну из тренировок и сфотографировался с ним.

Команда Египта уже потеряла шансы на выход в 1/8 финала, проиграв сборным России и Уругвая. Ей предстоит сыграть еще один матч, с Саудовской Аравией. Салах забил в ворота сборной России гол с пенальти.

Правозащитные организации выразили свое недоумение и разочарование в связи с распространенными фото Салаха с Кадыровым и обвинили главу Чечни в использовании футбола для укрепления своих политических позиций. Кадырова обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

По конституции, в России единое гражданство, однако регионы вправе вводить различные почетные звания и награды. СМИ сообщали, что звание почетного гражданина Чечни ранее было предоставлено, например, советнику президента России Владиславу Суркову и актеру Жерару Депардье.