Акции АФК "Система" упали после сообщения о возможных санкциях

Котировки акций российской компании АФК "Система" в пятницу упали на Московской бирже более чем на 8 процентов - после того, как стало известно, что влиятельные американские законодатели просят рассмотреть вопрос о введении санкций против ее владельца Владимира Евтушенкова.

Письмо министру финансов и госсекретарю США было отправлено членами Конгресса Марком Уокером и Илеаной Рос-Лейтинен еще в мае, однако опубликовано в Сети только в пятницу. В нем, в частности, утверждается, что компании, владельцем которых является Евтушенков, вкладывают большие средства в проекты на территории аннексированного Крыма.

Представитель АФК "Система" заявил, что компания не делала никаких инвестиций в Крыму и Севастополе.

Осенью 2016 года президент России Владимир Путин утверждал, что Евтушенков займется строительством медицинских центров в Крыму. На это указывают и члены Конгресса США. Сам Евтушенков тогда говорил, что они "с главой Крыма приняли решение, какие проекты делать". Подтверждений того, что такое строителсьтво было начато, однако, нет.

6 апреля власти США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и компаний в соответствии с законом "О противодействии противникам США посредством санкций". В санкционный список попали, в частности, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и их компании.