Африканская пустота. Сергей Елединов – об открывшихся дверях

События на африканском континенте не часто попадают в новостные ленты информационных агентств, не часто обсуждаются и анализируются. Но события последнего времени, кажется, меняют эту тенденцию – в Африку заходит Россия, причем заходит через казармы и военные пакгаузы. В Судан, Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго. Официальные российские СМИ державно скупы на комментарии, а вот свободная и западная пресса многогранна и словоохотлива в конспирологии.

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Вот о чем в главном пишут: Россия всеми способами пытается занять лидирующее положение в районах непрекращающихся конфликтов, получить доступ к их богатым природным ресурсам и ищет новые рынки для своего устаревшего оружия, в том числе и через дешевые кредиты. Милитаристская агрессивная политика России способна окончательно дестабилизировать ситуацию в регионе, эмиссары Москвы не гнушаются коррупционными схемами и циничным подкупом, связями с незаконными вооруженными формированиями. Ну и наконец, Россия использует методы политтехнологий, манипуляции общественным сознанием, пропаганды для продвижения своих интересов.

Рассмотрю эти утверждения на примере Центральноафриканской Республики, которой в соответствии с разрешением ООН поставлено российское стрелковое оружие и где российские военные специалисты проводят обучение личного состава стрелковой бригады национальной армии и обеспечивают безопасность руководства страны. ЦАР – наиболее бедная и слаборазвитая, но наиболее богатая полезными ископаемыми страна из числа бывших французских колоний. С самого момента провозглашения независимости ЦАР Франция поощряла все "невинные шалости" ее руководства, если они не препятствовали безграничному доступу французов к природным к ресурсам. За короткий срок французского менторства страна успевала побывать и разными республиками, и монархиями. Когда руководство ЦАР пыталось уйти из-под опеки, то применялся метод "кнута и пряника". "Пряник" – это финансовая помощь и международные кредиты, которые беззастенчиво разворовывала местная правящая верхушка. Ну а "кнут" – это просто устранение неугодного правителя, случалось, что с применением ВС Франции, как в 1969 году в операции "Барракуда" по свержению императора Жана Беделя Бокассы, названной Жаком Фоккаром – "Господином Африка" – "последней колониальной операцией Франции".

К концу 1990-х годов ЦАР превратилась в "дитя у семи нянек", так как количество "помощников" увеличивалось прямо пропорционально ухудшению ситуации в стране. Дестабилизация неизбежно приводит к вооруженным столкновениям, "помощники" приглашались/приходили уже вооруженные, включая достаточно экзотических, таких как, например, комбатанты из соседнего Конго. Начались и групповые визиты – в виде международных миссий: африканских, европейских, а с 1998 года и ООН. Как и все вооруженные формирования на чужой территории, большинство этих миротворцев решали собственные задачи, в основном по контролю над приисками, ну и, конечно, обдирали и грабили местное население.

Нестабильность росла и результат не заставил себя долго ждать – три гражданские войны практически одна за другой. Последняя редакция – французская операция Sangari и операция ООН под названием MINUSCA. Французы окончательно увязли и, после того как в них стали стрелять, решили, что их основная цель – провести очередные выборы, и в конце 2016 года покинули страну. Но их вклад останется в памяти центральноафриканских народов – стараниями французов движение антибалака из отрядов сельской самообороны превратилась в хорошо вооруженную милицию и полноценного участника междоусобного конфликта, а межконфессиональные стычки и этнические чистки создали угрозу геноцида. Солдаты MINUSCA (13 тысяч человек) заперлись в собственных лагерях, отпираясь от участия в миротворческих акциях. А положение в стране становилось все более сложным.

А где все это время была национальная армия? Сформированная на момент обретения независимости из африканцев, служивших во французских колониальных частях, к концу 1090-х она окончательно развалилась. Просто никому стала не нужна, скорее даже вредна. Но для этой армии в течение длительного времени поставлялись вооружение и техника. Предполагаю, что нет смысла объяснять, как и куда это перетекло. Ну а безопасность руководства страны с конца 90-х обеспечивали военные из Франции, Ливии, Конго, Чада, ЮАР и Руанды.

В открытые африканские двери вошла Россия

Что же происходит теперь? Большая часть территории страны никем не контролируется, то есть контролируется незаконными вооруженными формированиями. Через эти формирования, используя коррупционные схемы, решаются вопросы доступа к природным ресурсам. Коррупцией пропитана вся центральноафриканская жизнь, число жертв конфликта идет на тысячи, каждый пятый житель покинул свой дом, каждый третий нуждается в гуманитарной помощи. Failed state, новое средневековье. Впрочем, довольно обычный результат международных миротворческих операций: в доме все поломали, разрушили, разворовали и ушли, оставив двери открытыми.

И в эти открытые двери вошла Россия. Поставлено стрелковое оружие, известное в Африке более 50 лет, не самое современное, но надежное и простое в обучении и использовании. Этим оружием необходимо не просто вооружить армейскую бригаду, а создать и обучить "с листа" подразделение новой национальной армии. Опыт обучения у российской армии есть, еще с советских времен, со времен существования специальных объектов и "общих" военных училищ, обучавших кадры для "национально-освободительных движений". Теперь не стоит задача объяснять, в кого стрелять, достаточно просто обучить, как стрелять. Понадобятся и кадры переходного периода для решения текущих задач, обеспечения безопасности руководства страны, например. И такие кадры в России есть. Создание национальной армии – это просто первый шаг, необходимый для переговоров с вооруженными людьми в стране, которые просто так никуда не уйдут. И этот опыт и связи у России есть. Собственная армия и правоохранительные органы – не только обеспечение безопасности, но и основа стабильности страны, необходимой для присутствия и развития бизнеса и притока инвестиций.

Будет ли Россия использовать новое положение для продвижения своих интересов? Полагаю, что да – причем интересов и политических, и экономических. Политика, как и природа, не терпит пустоты.

Сергей Елединов – специалист по управлению

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