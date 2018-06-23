В Турции конкурент Эрдогана собрал 5-миллионный митинг

В Турции, где 24 июня состоятся досрочные парламентские и президентские выборы, перед избирателями в Стамбуле выступил кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже. Он заявил о массовой поддержке своей кандидатуры в Измире и Анкаре, но в Стамбуле, по его словам, на митинг его сторонников собралось около пяти миллионов человека. Полиция Стамбула, как сообщает издание Cumhuriyet, подтвердила: на митинге присутствовало около пяти миллионов человек.

Кандидат Народно-республиканской партии Мухаррем Индже пообещал своим сторонникам, что в случае победы, в Турции прекратится политика дискриминации граждан страны и, как он выразился, будет положен конец бессмысленным растратам государственных средств. Одновременно с Индже, в Стамбуле на митингах своих сторонников выступает президент Реджеп Эрдоган, находящийся на вершине государственой власти уже более 15 лет - сначала на посту премьера, а с 2014-года на посту президента.

Досрочные парламентские и президентские выборы созваны почти на полтора года раньше срока. Ожидается, что победитель президентских выборов получит новые широкие полномочия в рамках конституционных изменений, поддержанных Эрдоганом и одобренных в прошлом году с небольшим перевесом голосов на референдуме, отмечает Reuters.