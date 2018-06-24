В Саудовской Аравии женщины получили право водить автомобиль

В Саудовской Аравии 24 июня вступил в силу королевский указ, который разрешает женщинам управлять автомобилем. Указ был подписан королем Салманом бин Абдул-Азизом в сентябре 2017 года.

В январе 2018 года стало известно о наборе инструкторов в первую специализированную автошколу. В мае министерство транспорта Саудовской Аравии отчиталось о завершении подготовки к выдаче женщинам водительских прав.

Как сообщает телеканал Al-Arabiya, многие женщины не стали дожидаться утра, а сели за руль сразу после полуночи. Полиция королевства подготовилась к историческому событию. Патрульные раздавали женщинам-водителям розы с поздравлением от властей королевства. За руль села и саудовская принцесса Рим аль-Валид бен Таляль - об этом написал в твиттере ее отец, миллиардер принц Аль-Валид.

Саудовская Аравия была единственным государством в мире, где женщинам было запрещено водить автомобиль. В последние годы власти королевства отменили ряд действовавших в стране ограничений. Реформы связывают с именем наследного принца Мохаммеда.