В Сирии российские самолеты нанесли удары по повстанцам

Российские самолеты в ночь на воскресенье нанесли удары по удерживаемой повстанцами территории на юго-западе Сирии - утверждает Сирийский центр мониторинга прав человека со ссылкой на местные источники. Москва пока не комментирует сообщения.

Войска сирийского президента Башара Асада, которого поддерживает Москва, несколько дней назад начали наступление на позиции повстанцев. До субботы, однако, российские войска не участвовали в наступлении.

Соединенные Штаты предупредили Дамаск о серьезных последствиях, если он продолжит наступление в так называемой "зоне деэскалации", о создании которой договорились США и Россия ранее. Однако, как сообщает Reuters, Соединенные Штаты заявили сирийским повстанцам, что не окажут им военную помощь.

Вашингтон резко осуждает режим Башара Асада и оказывал помощь некоторым группировкам повстанцев, обучая их и предоставляя вооружение. Однако американские военные не вступают в прямые столкновения с сирийскими правительственными войсками, за исключением случаев самообороны.

Россия утверждает, что войска Асада и их союзники не нарушают условия перемирия, а ведут борьбу с "террористами". Минобороны России заявило в воскресенье, что бойцы оппозиции в 11 населенных пунктах на юго-западе Сирии перешли на сторону Асада. В соцсетях появились сообщения, что войска Асада в воскресенье вошли в город Бусра аль-Харир. Именно его, как утверждается, бомбили накануне российские самолеты.