Исполнилось 70 лет с начала советской блокады Западного Берлина

70 лет назад, 24 июня 1948 года, Советский союз прервал сухопутную связь Западного Берлина с внешним миром. Почти 11 месяцев США и Великобритания снабжали два с лишним миллиона человек всем необходимым по воздуху. Гуманитарная операция получила название "Воздушный мост".

Сталин и его восточногерманские сторонники пытались взять Западный Берлин измором, вынудить западных союзников уйти оттуда, а берлинцев – покориться советским оккупационным властям. Почти год наглухо были перекрыты ведущие в западную часть города железные и автомобильные дороги, все необходимое – от продовольствия до угля – доставлялось в Западный Берлин самолетами. Каждые две-три минуты садились и взлетали транспортные самолеты.

Результатом блокады Западного Берлина, снятой 11 мая 1949 года, стало резкое ухудшение общественного мнения западных стран об СССР и ускоренная подготовка к объединению земель, находившихся в западной зоне оккупации, в Федеративную Республику Германии. Западный Берлин стал автономным самоуправляемым городом, связанным наземным транспортным коридором с ФРГ. В ответ на это в октябре 1949 года в советской зоне оккупации была создана Германская Демократическая Республика (ГДР), просуществовавшая до 3 октября 1990 года.