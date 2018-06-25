Подозреваемые в нападение на цыган признали связь с экстремистами

Подозреваемые в нападении на лагерь цыган в Львовской области признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь", которая использует символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division (запрещена в России). Об это сообщила старший инспектор Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская.

По ее словам, задержаны восемь человек. Семеро из них подростки, в возрасте 16-17 лет. Все задержанные находятся в районном отделении полиции с родителями и дают показания. В полиции заявили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря цыган: они заранее определили позиции, действия и задачи.

Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко отметил, что полиция задержала нападавших во время погрома. По его мнению, если бы полицейские приехали позже, возможно, никто бы не выжил. В лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина и четверо детей. На беременную женщину также напали.

В ночь на 24 июня в результате нападения на лагерь цыган возле села Сокольники в Львовской области погиб один человек,еще четверо человек пострадали, в том чсиле – 10-летний ребенок.

Санагурская отметила, что ранее полиции дали распоряжение патрулировать цыганские поселения в усиленном режиме, однако про этот лагерь, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала.

Представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Гольтген осудил нападение и призвал незамедлительно провести полное и прозрачное расследование.