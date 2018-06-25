В Иркутске прошла акция протеста против пенсионной реформы

В Иркутске сегодня прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста. В акции участвовали представители профсоюзов здравоохранения, образования, горно-металлургического, угольной промышленности, нефтяной промышленности и другие. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

​Мероприятие проходило в формате пикета, выступления с трибуны не были предусмотрены. Но на протяжении всего часа, который длился протест, над площадью стоял гул возмущения – люди бурно обсуждали между собой инициативу правительства РФ по повышению пенсионного возраста.

Протестующие держали в руках плакаты: "Правительство Медведева в отставку!", "Приговор работающим: 5 и 8 лет без права отдыха!", "Не учись, не болей! Отработал? Умирай!", "Хотим жить на пенсии, а не умирать!", "Каждый 2-ой не доживёт до пенсии", "Не хотим работать до гробовой доски!". Проезжающие мимо водители сигналили участникам пикета, некоторые на ходу кричали: "Мы с вами!".

Заместитель председателя Иркутского Профобъединения Александр Коротких сказал, что многие жители Приангарья просто не доживут до пенсионного возраста, так как проживают в местностях, приравненных к северным территориям.

Во время пикета организаторы собирали подписи под обращением к депутатам Государственной думы РФ. Подписи под аналогичным документом собирают в трудовых коллективах по всей Иркутской области. Письмо планируют отправить в Москву 1 июля. Представители Совета Национально-патриотических сил России в Иркутской области раздавали участникам пикета приглашения на митинг "Правительство Медведева в отставку!", который состоится в Иркутске 30 июня. Многие участники сегодняшнего пикета планируют пойти и на эту акцию протеста, так как там они смогут публично высказать все, что думают о пенсионной реформе.

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Кроме того, правительство объявило о планах повысить НДС, а в результате так называемого "налогового маневра" в топливной сфере эксперты опасаются роста цен на бензин. После этого рейтинг президента России Владимира Путина резко снизился.



