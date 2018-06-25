ЦИК Турции назвал Эрдогана победителем президентских выборов

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу на досрочных президентских выборах. Об этом сообщает государственное агентство Anadоlu со ссылкой на главу Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювена.

По итогам обработки почти 98 процентов бюллетеней Эрдоган получил абсолютное большинство голосов избирателей. Голоса, которые еще не подсчитали, не изменят результат, – отметил Гювен.

Сам Эрдоган уже заявил о своей победе, выступая в воскресенье вечером.

Главным соперником действующего президента Турции был представитель Народно-республиканской партии Мухаррем Индже. Он набрал 30 процентов голосов. В оппозиции итоги выборов назвали результатами манипуляций и отказались признавать победу Эрдогана до завершения подсчета голосов.

На парламентских выборах, также состоявшихся 24 июня, лидирует возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития (42 процента голосов). У ведущей оппозиционной силы – Народно-республиканской партии – почти 23 процента голосов. Прокурдская Партия демократии народов набрала 11,5 процента, Партия националистического движения – 11 процентов, Хорошая партия (молодые националисты) – 10 процентов голосов.

Партия справедливости и развития создала предвыборный альянс с ультраправой Партией националистического движения. "Народный альянс", по данным Anadolu, получил около 53 процентов голосов, то есть примерно 340 из 600 кресел в парламенте Турции.

Реджеп Эрдоган с 2003 по 2014 год был премьер-министром Турции, затем одержал победу на президентских выборах. В апреле 2017 года по его инициативе в Турции прошел референдум о переходе к президентской форме правления: президент получил расширенные полномочия, а пост премьер-министра упразднили.