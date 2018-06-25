ФСБ заподозрила Цуркан в выдаче схем поставки электричества в Донбасс

Арестованную по обвинению в шпионаже члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан заподозрили в передаче иностранным спецслужбам данных о переговорах России по организации поставок электроэнергии в аннексированный Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на трех источников.

Как рассказал один из собеседников издания, из Службы внешней разведки (СВР) пришло сообщение, что кто-то передает информацию члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. По его словам,это была политическая информация о том, кто сотрудничает с Москвой на Украине, в "ДНР", "ЛНР", в Крыму и других регионах, куда Россия поставляет электроэнергию, какие есть схемы и проблемы у этого сотрудничества.По его словам, когда Киев в 2014 году пригрозил отключить аннексированный Россией Крым от электроэнергии, дочерняя компания "Интер РАО" — Центр осуществления расчетов — организовала поставки электроэнергии на Украину, которая перенаправляла ее на полуостров. Именно Цуркан якобы занималась организацией этой схемы.

Об аресте Карины Цуркан стало известно 19 июня. Она пробудет под стражей до 13 августа. Цуркан винуне признает.Срок лишения свободы за шпионаж составляет от 10 до 20 лет.

Как сообщили РБК в румынском посольстве в Москве, Цуркан – гражданка Румынии.В то ж время на сайте "Интер РАО" она указывается как гражданка России.