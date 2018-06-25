Сторонник Навального попросил политическое убежище в Швеции

Сторонник Алексея Навального из Сочи Дмитрий Титков, которого неоднократно задерживализа участие в протестных акциях, попросил политическое убежище в Швеции. Об этом сам активист рассказал изданию "Кавказский узел".

По словам Титкова, он "пережил массу стрессовых ситуаций". Его неоднократно задерживали в Сочи за одиночные пикеты. В октябре прошлого года шесть человек угрожали активисту расправой, требуя прекратить пикет в поддержку Навального. После митинга 28 января Титкова задержали на железнодорожном вокзале Сочи под предлогом подозрения в употреблении наркотиков. В марте активиста арестовали на девять суток после пикета за отмену результатов президентских выборов. Как рассказал Титков, его поместили в камеру с наркоманом, что стало "последней каплей в чаще его терпения". Он уехл в Швецию и решил просить там политического убежища.

Дмитрий Титков уже получил разрешение на работу и учит шведский язык.

Сторонники Навального в разных городах неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны правоохранительных органов и прокремлевских активистов.