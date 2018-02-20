Директору ФБК Роману Рубанову грозит 10 суток ареста

На директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова составили протокол об административном правонарушении за организацию несанкционированного митинга 28 января. Об этом сообщил Интерфаксу юрист фонда Иван Жданов.

Рубанов был задержан накануне вечером в московском аэропорту Шереметьево и доставлен в отдел полиции, где он находится до сих пор.

По мнению адвоката, административное дело может быть рассмотрено судом уже сегодня. За организацию несанкционированного митинга предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей, либо 50 часов обязательных работ или 10 суток ареста.

28 января в десятках городов России прошли акции в поддержку забастовки избирателей, к которой призвал Алексей Навальный после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на президентских выборах. В акциях участвовали тысячи человек. Трансляцию с протестов посмотрели более полутора миллионов человек. По всей стране были задержаны 350 активистов.

30 января в Шереметьеве были задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и пресс-секретарь кампании политика Руслан Шаведдинов. Их обвинили в организации "Забастовки избирателей". Они вели трансляцию акции, находясь при этом в Литве. Шаведдинов был арестован на восемь суток, Ярмыш — на пять суток.