WSJ: США готовят новые санкции в отношении технологий из Китая

Президент США Дональд Трамп планирует ввести запрет для китайских компаний на инвестиции в американский технологический сектор. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон также может ограничить экспорт технологического оборудования в КНР.

Источники The Wall Street Journal уточняют, что Трамп может озвучит план в конце недели. С помощью ограничений США пытаются противостоять китайской стратегии "Сделано в Китае 2025". По мнению Вашингтона, она даёт китайским компаниям несправедливое преимущество перед зарубежными конкурентами.

В середине июня власти США сообщили о повышении тарифов на китайские поставки на сумму 34 миллиарда долларов с начала июля. Китай заявил об ответных мерах. В Вашингтоне тогда заявили, что в случае введения пошлин со стороны Пекина, список товаров, попавших под ограничения в США, может быть расширен. Дополнительные пошлины составят 16 миллиардов долларов.