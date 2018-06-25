Италия готова контролировать ливийские территориальные воды

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини прибыл в Ливию для участия в переговорах о проблемах мигрантов с правительством под эгидой ООН.

Associated Press сообщает, что Сальвини уже встретился с министром внутренних дел Ливии Абдулсаламом Ашуром. Итальянский министр на переговорах отметил, что центры приёма беженцев должны располагаться в Северной Африке.

Сальвини также пообещал ливийским властям взять контроль над ливийскими территориальными водами, для предотвращения выхода из них мигрантов.

В воскресенье Сальвини предложил иностранным благотворительным организациям прекратить спасать ливийских беженцев в Средиземном море и оставить эту работу Ливии. В результате около тысячи мигрантов были спасены ливийской береговой охраной.

Береговая охрана Италии также проинформировала спасательные миссии в Средиземном море, что она больше не будет координировать операции по спасению беженцев. "Капитаны, находящиеся в море в районе Ливии, должны обратиться за помощью в спасательный центр Триполи и Ливийскую береговую охрану", - говорится в сообщении, опубликованном в итальянских СМИ.

11 июня правительство Италии отказалось принять корабль Aquarius с 629 мигрантами на борту. Рим предложил принять беженцев правительству Мальты, однако оно отказалось это делать и обвинило Италию в нарушении международных норм. В итоге беженцев согласились принять Испания и Франция.

По оценкам Международной организации по миграции, в Европу по морю попали более 170 тысяч мигрантов. Их них почти 120 тысяч прибыли в Италию. Всего в море за 2017 год погибли более трех тысяч беженцев.