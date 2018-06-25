Лилиан Мори Паскье заняла пост председателя ПАСЕ

Швейцарский представитель Лилиан Мори Паскье утверждена на пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает пресс-служба организации. Паскье стала 32-м президентом ассамблеи и вторым представителем Швейцарии в этой должности. Новый председатель – четвертая женщина, избранная на этот пост.

Предшественник Паскье Микеле Николетти ушел в отставку из-за проигрыша в марте этого года на парламентских выборах в Италии. Он возглавлял ПАСЕ с января 2018 года.

Паскье была единственным претендентом на пост председателя, поэтому ее утверждение прошло без голосования.

В 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах. После этого Москва в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. Летом 2017 года Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы.

Паскье неоднократно критиковала Москву за агрессию в отношении Украины и ограничение демократических свобод в России. При этом новый глава ПАСЕ выступает за сохранение диалога с российскими властями, в том числе в рамках ассамблеи.