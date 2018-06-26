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"Вычеркнутые из жизни"

"Вычеркнутые из жизни"
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В подмосковном городе Люберцы из общежития выселяют бывших сотрудников конструкторского бюро имени Камова - разработчика боевых вертолетов "Ка". В июне суд подтвердил решение о принудительном выселении семьи Ирины Веревкиной, работавшей в фирме "Камов" медсестрой более 10 лет. До этого судебные приставы выставили на улицу бывшего ведущего конструктора Александра Блинцова. Представители собственника утверждают, что комнаты освобождаются для работающих сотрудников предприятия и полностью уверены в законности своих действий. После развала СССР ОКБ Камова стало акционерным обществом, а бывшее советское общежитие отдано в частные руки и превратилось в гостиничный комплекс "Искра".

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