Торговая война США с Китаем и ЕС ударила по фондовым рынкам

Ведущий американский биржевой индекс Доу Джонса потерял в понедельник 1,33 процента из-за обеспокоенности инвесторов перспективой сбоев в международных производственных цепочках, вызванных торговыми спорами американской администрации с Китаем и Европейским союзом.

Потери индекса S&P500, охватывающего пятьсот ведущих производителей в разных отраслях экономики, составили 1,37 процента, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел более чем на 2 процента.

Курс акций всемирно известного производителя мотоциклов американской компании "Харли-Дэвидсон" опустился за одну торговую сессию почти на 6 процентов. Евросоюз в ответ на американские пошлины на алюминий и сталь ввел с 22-го июня новые таможенные сборы на продукцию "Харли" в размере от 6 до 31 процента, что прибавит в среднем 2200 долларов к цене его машин. Перекладывать на потребителей груз новых пошлин "Харли" не рискует и примет его на себя. По оценкам, это может обойтись компании дополнительно в 90 — 100 миллионов ежегодно. Чтобы избежать этого, она планирует в перспективе перевести производство в Европу, где объем ее продаж вырос за последний квартал на 8 с лишним процентов, а доля на рынке — почти на полтора процента.

Торговый конфликт США и ЕС особо сильно бьет по "Харли-Дэвидсон", так как более высокие американские тарифы на импортные алюминий и сталь приведут к увеличению материальных затрат компании на 15 — 20 миллионов, и это только форсирует ее планы перемещения производства за границу.