Генсек Совета Европы попросил Путина помиловать Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд подал президенту России Владимиру Путину официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии. Об этом радиостанции "Голос Америки" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Генеральный секретарь СЕ имеет право направлять прошения о помиловании осужденных в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Ранее сам Сенцов отказался просить Путина о помиловании.

20 июня Ягланд посетил Москву и в ходе переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой призвал российскую сторону освободить Сенцова по гуманитарным соображениям.

В 2015 году украинский режиссер был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным.

14 мая Олег Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных.