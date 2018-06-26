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Генсек Совета Европы попросил Путина помиловать Сенцова

Президент России Владимир Путин и Генсек СЕ Турбьёрн Ягланд во время встречи в Кремле

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд подал президенту России Владимиру Путину официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии. Об этом радиостанции "Голос Америки" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Генеральный секретарь СЕ имеет право направлять прошения о помиловании осужденных в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Ранее сам Сенцов отказался просить Путина о помиловании.

20 июня Ягланд посетил Москву и в ходе переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой призвал российскую сторону освободить Сенцова по гуманитарным соображениям.

В 2015 году украинский режиссер был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным.

14 мая Олег Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных.

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