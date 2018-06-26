Осужденному в Крыму активисту изменили реальный срок на условный

Суд в аннексированном Россией Крыму изменил реальный срок наказания на условный украинскому активисту Игорю Мовенко, осужденному по обвинению в экстремизме в социальных сетях . Об этом сообщает во вторник корреспондент Крым.Реалии.

Прокурор просил оставить обвинительный приговор в силе с изменением места отбывания наказания: колонию общего режима изменить на колонию-поселение. Адвокат Мовенко Оксана Железняк не исключает, что её подзащитного могут выпустить из СИЗО уже 27 июня.

4 мая суд в Севастополе приговорил Мовенко к 2 годам заключения. Сторона обвинения утверждает, что Мовенко призывал к экстремистской деятельности.

МИД Украины опротестовал решение российского суда в Севастополе и заявил, что борется за освобождение украинского активиста.

В сентябре 2016 года Игорь Мовенко подвергся нападению сотрудника Росгвардии, который избил активиста за эмблему украинского добровольческого подразделения "Азов" на его велосипеде. Врачи диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму, перелом челюсти и основания черепа. По факту избиения была проведена доследственная проверка, однако дело возбуждено не было. В декабре того же года Мовенко задержали и увезли в управление ФСБ России. После чего против активиста выдвинули обвинение за несколько комментариев в группе "Крым – Украина" в российской социальной сети ВКонтакте.