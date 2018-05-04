В Крыму активиста осудили на два года колонии за комментарий в соцсети

Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил к двух годам колонии украинского активиста Игоря Мовенко за комментарий в социальной сети ВКонтакте. По мнению стороны обвинения, он якобы призывал к экстремистской деятельности. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Ранее прокуратура просила для Мовенко два года условно. Сторона защиты заявила, что приговор будет обжалован.

В сентябре 2016 года Мовенко подвергся нападению со стороны сотрудника Росгвардии, который избил активиста за эмблему украинского добровольческого подразделения "Азов" на его велосипеде. У активиста обнаружили черепно-мозговую травму, перелом челюсти и основания черепа. По факту избиения была проведена доследственная проверка, однако дело возбуждено не было.