Москалькова не видит "смертельной опасности" в голодовке Сенцова

Уполномоченный по правам человека в РоссииТатьяна Москалькова заявила, что "не видит смертельной опасности" в голодовке находящегося в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова. Однако признала , что "40 дней голодовки - это серьезно".

Во вторник по прибытии в Киев Москалькова сообщила журналистам, что в ближайшее время намерена посетить Олега Сенцова в колонии. Она также рассказала, что обратилась к руководству ФСИН, чтобы к Сенцову допустили врачей, которых предложат адвокаты и родственники, несмотря на то, что сам он, по её словам, отказывается от помощи медиков. Ранее Москалькова сравнила голодовку Сенцова с "лечебным голоданием".

На прошлой неделе стало известно, что Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года. Вскоре после этого обе стороны обвинили друг друга в нежелании и неспособности выполнять договоренности. Так, российские власти не пустили Денисову в колонию, где находится Сенцов, и отказали в видеосвязи с ним.

Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.