Украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи с Сенцовым

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в видеосвязи с находящимся в российской колонии украинскимрежиссером Олегом Сенцовым. Об этом Денисова сообщила в фейсбуке.

Украинский омбудсмен отмечает, что об Олеге Сенцове и еще одном заключенном украинце Владимире Балухе, которые объявили голодовку, поступает противоречивая информация. Российские власти, по её словам, убеждают мировую общественность, что с ними все в порядке, заявляют о "лечебном голодании" и даже о наборе веса .Адвокаты говорят противоположное,написала Денисова. Украинский омбудсмен настаивает, что должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха.

Ранее Денисову не пустили в колонию, где находится Сенцов.

Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Владимир Балух в январе этого года был приговорен к трем годам и семи месяцам колонии пообвинению в хранении боеприпасов. Защита Балуха и правозащитники подчеркивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Он голодает уже больше трех месяцев, потерял 30 кг веса, что представляет для его жизни большую угрозу, отмечает Денисова.

9 июня президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры договорились, что уполномоченные по правам человека в ближайшее время посетят заключенных на территории двух стран, однако визиты до сих пор не состоялись.