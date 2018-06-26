В Москве задержан лидер движения "Черный блок"

В Москве после обыска задержан лидер националистического движения "Черный блок" Владимир Ратников.

По словам его отца, в шесть утра к ним домой ворвались четверо спецназовцев и семь сотрудников в штатском, предварительно выбив кувалдой общую дверь на этаже и срезав "болгаркой" дверь в квартиру.

"Три с половиной часа проводили обыск, - рассказывает он. - Квартиру перевернули вверх дном. С ними была дама — она угрожала моей девятнадцатилетней дочери, говорила: "Думаешь, у тебя все нормально?".

В свою очередь сестра Ратникова рассказала, что по словам сотрудников правоохранительных органов они проводили обыск в рамках уголовного дела, заведенного по статьям "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "возбуждение ненависти или вражды". При этом никаких копий документов, включая копии протоколов обыска, родственникам предоставлено не было.

После обыска из квартиры была изъята вся техника, а Ратникова посадили в машину без государственных номеров и увезли в неизвестном направлении.

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Радио Свобода связаться с Ратниковым не удалось – его телефон выключен.

В марте 2018 года лидера "Черного блока" уже судили по статье "возбуждение ненависти или вражды" - он был приговорен к 160 часам обязательных работ за публикацию семилетней давности запрещенных песен на своей странице "Вконтакте". Сам Ратников связывал уголовное дело с отказом сотрудничать с центром по противодействию экстремизму МВД России.