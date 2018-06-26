В Госдуму внесли закон об отмене уголовной ответственности за репосты

В Государственную думу России внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Его авторы Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев считают, что репосты новостей и сообщений в социальных сетях "незначительны по степени общественной опасности", и поэтому не могут считаться уголовным преступлением. За такие действия депутаты предлагают наказывать штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами до 100 часов, или административным арестом сроком 15 суток.

Депутаты также предлагают изменить 282-ю статью Уголовного кодекса и установить, что уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды наступает лишь в том случае, "если данное деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения ".

282-я статья УК предусматривает наказание до шести лет лишения свободы за высказывания, возбуждающие ненависть или вражду. По этой статье за последние годы за репосты и "лайки" в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли сотни человек, и их число постоянно растёт.Так, в 2012 году были осуждены 130 человек, а в 2017-м — уже 461 человек.

Во время прямой линии 7 июня Владимир Путин согласился, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда". Президент отметил, что необходимо "определиться с понятиями" и, возможно, привлечь для этого Верховный суд.