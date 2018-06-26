В Новосибирске прошел пикет против повышения пенсионного возраста

Более 60 человек вышли в центре Новосибирска на согласованный пикет против планов правительства России повысить пенсионный возраст. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии". Акцию протеста организовало региональное отделение коммунистической партии. Участники держали в руках плакаты с надписями "Выборы прошли – пора раскошеливаться. Это прорыв Путина", "Правительство Медведева в отставку", "Пенсионная реформа – позор государства".



Как сообщил изданию один из организаторов пикета Ренат Сулейманов, протестующие выступают за сохранение действующей пенсионной системы и их не устроит любое, даже незначительное увеличение сроков выхода на пенсию.

Участники пикета говорили о том, что после объявления о возможном повышении пенсионного возраста даже государственные социологические службы фиксируют снижение доверия к Владимиру Путину и партии “Единая Россия”. Жители Новосибирска также требуют от президента России и председателя правительства подать в отставку и отказаться о проведения данной реформы.

Пикет продолжил серию протестных действий, намеченных новосибирской оппозицией. Первый митинг прошел 16 июня, следующие митинги запланированы на 18 июня и 8 июля. Акции против пенсионной реформы прошли также в Иркутске и Красноярске.

В разных городах России сейчас идет подготовка к новым митингам. Оппозиционер Алексей Навальный также объявил о проведении в городах России протестов против повышения пенсионного возраста. Она намечена на 1 июля. Заявки поданы в 20 городах, в том числе акции должны пройти в Бийске, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре, Новокузнецке, Новосибирске, Томске, Хабаровске и других городах.



Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Кроме того, правительство объявило о планах повысить НДС, а в результате так называемого "налогового маневра" в топливной сфере эксперты опасаются роста цен на бензин.

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