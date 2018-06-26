Верховный суд Чечни отклонил жалобы Оюба Титиева

Верховный суд Чечни отклонил жалобы на арест правозащитника Оюба Титиева и отказ возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые его задерживали. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитного центра "Мемориал".

Суд отверг довод защиты Титиева, которая настаивала, что в отказе возбудить дело на полицейских были заинтересованы должностные лица.

Накануне Верховный суд Чечни отказался приобщить к делу заключение экспертов, подготовленное по просьбе Совета по правам человека при президенте России. В нем, в частности, говорилось о необъективности проверки по заявлению Титиева о том, что полицейские подбросили ему наркотики.

Главу чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении марихуаны, он содержится под стражей. Правозащитник заявил, что пакет с запрещенным веществом под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский. Следствие несколько раз выносило постановления об отказе в возбуждении дела по заявлению Титиева. 24 мая суд признал законным отказ следствия.

Сам Титиев и правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".