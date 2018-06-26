Художница Екатерина Ненашева рассказала, что её пытали в Донецке

Художница-акционистка Екатерина Ненашева рассказала о том, что в мае этого года во время поездки на восток Украины в Донецк, она подверглась пыткам со стороны неизвестных военнослужащих. По её словам вместе с ней избивали молодого человека, "который не хочет, чтобы его имя упоминалось". Рассказ о пытках Ненашева опубликовала на своей странице в Facebook.

По словам художницы, её вместе с товарищем задержали в центре Донецка и доставили в отдел полиции на допрос. После чего их увезли в неизвестное место люди в масках. Пытавшие Ненашеву люди называли себя "контрразведчиками". Они утверждали, что "могут сделать с ней все что угодно" и "что им нечего терять", потому что завтра они могут погибнуть. По словам Ненашевой, пытки продолжались всю ночь, а на утро её допрашивали. Неизвестные утверждали, что художница может быть террористкой и собиралась устроиться акцию на инаугурацию президента России Владимир Путина. После этого ей сообщили, что Служба безопасности Украины готовила на неё покушение, а "контрразведчики" её спасли. Ненашеву вместе с товарищем отвезли на границу с Украины с Россией и отпустили.

Художница утверждает, что после описанных ею событий она переживает посттравматическое стрессовое расстройство. Правозащитный центр "Мемориал" выдал ей средства на психологическую помощь.

По данным украинских правозащитников, за четыре года вооруженного конфликта на востоке Украины пропали почти четыре тысячи человек. Половину из них до сих пор не удается найти.



Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения.