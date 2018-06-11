Правозащитники: в Донбассе с начала войны пропали четыре тысячи человек

На востоке Украины за четыре года вооруженного конфликта пропали почти четыре тысячи человек. Половину из них до сих пор не удается найти. Такие данные привел директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров на пресс-конференции в Киеве, сообщает агентство УНИАН.

По словам правозащитников, случаи насильственного исчезновения людей зафиксированы по обе стороны линии разграничения в зоне конфликта. В Донецкой области из 2727 пропавших, не найдены 1302 человека. В Луганской области пропали 1205 человек, из них 672 до сих пор не обнаружены, заявил Захаров. Правозащитник утверждает, что Служба безопасности Украины передает значительно меньшие данные о пропавших без вести.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения. По данным ООН, в конфликте на востоке Украины погибли около 10 тысяч человек, включая военнослужащих. Почти 24 тысячи человек получили ранения.