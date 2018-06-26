Королева согласилась с законопроектом о выходе Британии из ЕС

Королева Великобритании Елизавета II выразила согласие с принятым ранее парламентом законопроектом о выходе страны из Европейского союза. Об этом объявил спикер Палаты общин во вторник. Сообщение вызвало овацию депутатов – сторонников так называемого Брекзита.

Согласие королевы означает, что документ, который парламент обсуждал несколько месяцев, вступил в силу. В нем, однако, не содержатся конкретные условия выхода Британии из ЕС. Они являются предметом переговоров между Лондоном и Брюсселем, которые продолжаются.

Закон предусматривает, что после выхода Британии из ЕС, который намечен на конец марта 2019 года, прекратится действие закона 1972 года о присоединении страны к Европейскому сообществу, а право ЕС потеряет верховенство над британским правом. Правительству Терезы Мэй удалось избежать принятия поправки о том, что перед выходом Британии из ЕС в парламенте еще пройдет голосование по этому вопросу.

Противники выхода из ЕС, однако, заявляют, что продолжат добиваться повторного референдума по вопросу о Брекзите. В Лондоне на днях прошла массовая демонстрация с требованием повторного референдума.