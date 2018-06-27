Константин Богомолов подтвердил уход из МХТ имени Чехова

Режиссер и помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова Константин Богомолов подтвердил свой уход из театра.

"Мне действительно было сообщено, что со мной, как с режиссером, у МХТ в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов, – написал он на своей странице в Фейсбуке. – Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что со мной продлят контракт, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что "Три сестры" станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы".

Богомолов отметил, что при жизни предыдущего художественного руководителя театра Олега Табакова его контракт продлевался автоматически "по взаимной любви и необходимости". "Табаков не раз помогал мне и защищал меня и мое дело, – подчеркнул он. – Дело нового художественного руководителя подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра".

Ранее СМИ сообщали, что новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач не собирается продлевать контракт с Богомоловым "из-за эстетических разногласий".

Константин Богомолов пришел в театр в 2012 году, поставив с тех пор восемь спектаклей. Его постановка "Идеальный муж. Комедия" по пьесе Оскара Уайльда была трижды номинирована на театральную премию "Маска". В 2013 году председатель "Общественного комитета по правам человека" Тамара Квитковская обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против Богомолова по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий". По ее мнению, спектакль "Идеальный муж" являлся "богохульным" и оскорблял чувства "православной общественности". В 2015-м так называемые православные активисты пытались сорвать спектакль, подбросив ко входу театра отрезанную свиную голову, а затем устроив драку прямо на сцене.