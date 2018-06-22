Минкульт: систему грантов театрам не надо менять из-за "Седьмой студии"

Глава российского министерства культуры не считает нужным реформировать систему государственного финансирования театральных коллективов из-за дела "Седьмой студии". В интервью РБК Владимир Мединский заявил, что дело Кирилла Серебренникова и его коллег не имеет отношения к системе госфинансирования, и что проблема заключается в "системе отчетности и добросовестности".

"Любой получатель государственных грантов должен понимать, что рано или поздно могут прийти и спросить: на что вы их потратили и как? Даже не могут прийти, а должны прийти", – подчеркнул Мединский. Министр культуры добавил, что исключений по принципу "этот грантополучатель мне симпатичен, а этот не симпатичен" быть не должно.

В ноябре минувшего года российский Союз театральных деятелей призвал внести изменения в законодательство о культуре на фоне преследования коллектива "Седьмой студии".

В заявлении организации подчеркивалось, что "несовершенство действующего законодательства провоцирует конфликтные ситуации и нередко становится основанием для обвинения театров в вынужденных нарушениях, без которых творческая деятельность просто бы остановилась".

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной группе "Седьмая студия" на реализацию культурного проекта "Платформа".

По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, бывший бухгалтер Нина Масляева и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Все, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием, отвергают обвинения.

Освободить Серебренникова требует деятели культуры и международные правозащитные организации организации.