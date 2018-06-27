Задержан глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев

В Карелии задержан глава местного отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрий Дмитриев. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на дочь Дмитриева Екатерину Клодт и его адвоката Виктора Анфуриева.

По словам дочери историка, Дмитриева задержали сотрудники ДПС, заявив, что на него заведено уголовное дело. ТАСС со ссылкой на источники утверждает, что главу карельского "Мемориала" задержали за нарушение подписки о невыезде, поскольку он якобы выехал за пределы Петрозаводска.

Главу карельского "Мемориала" обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В апреле суд первой инстанции вынес оправдательный приговор. Суд первой инстанции оправдал Дмитриева по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение дела начнется в августе.

В компьютере Дмитриева в 2016 году обнаружили фотографии приемной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Прокуратура требовала приговорить его к девяти годам колонии строгого режима. Сам историк заявлял, что он делал снимки только для того, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки. Правозащитный центр "Мемориал" назвал дело политически мотивированным.