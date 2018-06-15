Историк Юрий Дмитриев об отмене приговора: "Они не привыкли проигрывать"

Верховный суд Карелии 14 июня отменил оправдательный приговор в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева и направил его уголовное дело на новое рассмотрение. Об этом сообщил адвокат историка Виктор Ануфриев. Главу карельского "Мемориала" обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. Суд первой инстанции оправдал Дмитриева по основным статьям обвинения, но это решение было обжаловано прокуратурой. Апелляционные жалобы на приговор также подали адвокат и бабушка приемной дочери Дмитриева.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Юрия Дмитриева по уголовным статьям об изготовлении детской порнографии и педофилии, а также признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Правозащитника признали виновным лишь в незаконном хранении оружия, за что назначили наказание в виде 2 с половиной лет ограничения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, срок наказания сократился до трех месяцев.

Ранее медэкспертиза в Центре им. Сербского признала историка психически здоровым человеком без сексуальных отклонений и подчеркнула, что он не педофил. А исследование фотоматериалов показало, что снимки девочки не являются порнографическими.

Перед вынесением оправдательного приговора 5 апреля Юрий Дмитриев встречался с корреспондентами Радио Свобода:

Тем не менее этот оправдательный приговор теперь отменен. По словам адвоката Виктора Ануфриева, в четверг в Верховном суде Карелии было представлено заключение психолога, в котором указывались некие "новые обстоятельства" дела. Об этом защитник Юрия Дмитриева рассказал в интервью Радио Свобода:

Они использовали ребенка в своих целях. Это прогнозировалось

– Почему Верховный суд Карелии принял такое решение, мы узнаем только дней через пять, когда будет изготовлено мотивированное апелляционное определение. Вчера огласили только резолютивную часть о том, что приговор отменяется в полном объеме как в оправдательной части, так и в обвинительной. Я писал жалобу, чтобы отменить приговор в части признания виновным в хранении оружия. Суд отменил. Прокурор писала в оправдательной части по "нехорошим" статьям. Суд тоже отменил и направил дело на новое рассмотрение практически с нуля. Почему он это сделал, мы узнаем, когда прочитаем решение. Предварительно можно сказать, мы ожидали, что прокуратура "пустится во все тяжкие". Они использовали ребенка в своих целях. Это прогнозировалось.

–​ Почему прокуратуре так важно продолжать процесс в отношении Юрия Дмитриева?

Либо должность, либо обвинительный приговор

– Обвинительное заключение подписывала прокурор города Елена Аскерова. Она же участвовала в суде первой инстанции, поддерживала обвинение. От обвинения по этим статьям она не отказалась. Поэтому если прокурор поддерживала обвинение и получила оправдательный приговор, то она обязана это обжаловать. Здесь дело такое резонансное. Тут, я считаю, вопрос стоит так: либо должность, либо обвинительный приговор. Такая альтернатива. Поэтому они и пускаются во все тяжкие. Мы в свое время не приглашали ребенка в суд. Мы щадили его. Мы не хотели услышать от него оправдывающие показания в отношении Дмитриева, потому что девочка на стадии предварительного следствия ничего плохого про него не сказала. А они пошли другим путем. В этом принимал участие уполномоченный по правам ребенка Петрозаводска. Он там организовывал (видимо, по поручению прокуратуры) доставку бабушки с ребенком за 600 километров, они нашли психолога. Психолог подписала, что девочка что-то сказала.

–​ Каковы ваши дальнейшие действия?

– Будем защищаться правовыми методами, правовыми способами. В деле появилось много экспертиз, оправдывающих Юрия Дмитриева. И вот это все, конечно, разрушило позицию обвинения. Они желают сейчас такими неправедными методами как-то укрепить свои позиции – якобы там появились какие-то дальнейшие обстоятельства. В суд сейчас пригласят этого уполномоченного, психолога, еще экспертизу попросят провести. Они всячески пытаются спасти тонущий корабль этого обвинения, – полагает адвокат Виктор Ануфриев.

Историк-правозащитник и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и обвинен в изготовлении детской порнографии и развратных действиях, совершенных по отношению к приемной дочери Наташе 2005 года рождения. Обвинение строилось на основании того, что в компьютере историка нашли восемь фотографий с девочкой, которую сам Дмитриев фотографировал в обнаженном виде. По его словам, он делал это для того, чтобы убедить органы опеки в отсутствии каких-либо синяков или других повреждений на теле ребенка, если такие вопросы возникнут. Когда девочка подросла, приемный отец перестал ее фотографировать.

Также при обыске в доме Дмитриева была найдена основная часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом. На этом основании в отношении правозащитника возбудили дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Правозащитник находился в следственном изоляторе до января 2018 года, затем его выпустили под подписку о невыезде. Приемную дочь, которой на момент ареста Дмитриева было 11 лет, изъяли из семьи, где она прожила восемь лет, и передали под опекунство родной бабушки.

О том, как он относится к отмене оправдательного приговора и кому это выгодно, Юрий Дмитриев рассказал Радио Свобода:

С нами вступили в противоборство могущественные структуры

– С нами вступили в противоборство, скажем так, могущественные структуры. И то, что они не привыкли проигрывать, было понятно. Ведь, по сути дела, тот оправдательный приговор показывал, что и прокуратура, и Следственный комитет что-то сделали не так. В таком случае тем людям, которые поддерживали обвинение, в частности, прокурору города Петрозаводска и сотрудникам Следственного комитета, надо посыпать голову пеплом и уходить в отставку. Поэтому, естественно, они в этом деле не согласились. Ну и методы те же самые. Как тогда было анонимное сообщение, так и теперь какая-то непонятная беседа с психологом по просьбе третьего лица... До этого все было нормально. Всех устраивало и объяснение дочери Наташи, и ее отношение, и с бабушкой у нас были более-менее теплые отношения. Но как только появился оправдательный приговор, тут же появилась информация, что кто-то из телевизионщиков федеральных каналов собирается поехать к бабушке. Была подготовлена соответствующая встреча с работниками прокуратуры и т. д. Я читал апелляционную жалобу, написанную якобы бабушкой. Поверьте, таких слов у нее в лексиконе не было, нет и никогда не будет. Я думаю, что она писала это под диктовку кого-то из умных и заинтересованных людей.

–​ У вас была возможность видеться с Наташей?

Мы изолированы полностью

– Нет. К сожалению, мы изолированы полностью. Я даже не могу передать ей что-то. Вот подарок через бабушку передали, и все: бабушка заблокировала и меня, и всех членов нашей семьи, вообще ограничила общение Наташи с друзьями, с подружками. В прошлом году студенты киношколы, с которыми Наташа уже несколько лет уезжала в экспедицию, приглашали ее, но бабушка не пустила. Она изолирует ее. Какие причины? Я не знаю. Может быть, это материальная заинтересованность бабушки. Может быть, это политическое давление на бабушку. У бабушки этих внуков по приемным семьям пять штук разбросано. Поэтому я не знаю. Пока комментировать не могу и не буду.

–​ Как вам кажется, как дальше будут развиваться события?

– Поживем – увидим. Сначала надо увидеть текст на бумаге, чтобы знать, на чем будут они базироваться в своем решении пересмотреть приговор. Работать будем.

–​ Чего тут больше –​ желания не уронить честь своего мундира или запятнать честь правозащитника?

В дерьме меня вывозили уже давно

– Я думаю, что на данном этапе у них все-таки идет речь о спасении своей карьеры. Мягко выражаясь, в дерьме меня вымазали уже и давно, и хорошо, и пополоскали со всех сторон. Поэтому я думаю, что они понимают всю абсурдность этих обвинений. Им сейчас важно сохранить свое лицо, защитить свою репутацию, чтобы не вылететь с работы за профнепригодность.

–​ Как изменилась ваша жизнь после приговора и заключения?

– Как был рабочий день по 20 часов, так он и остался. Как воспитывал своих внуков и детей, так и продолжаю это делать. Людей вокруг не стало меньше, как бы они ни хотели, а стало только больше. Это хорошо, – рассказал историк Юрий Дмитриев.

Юрий Дмитриев является составителем, издателем книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940-х годов в Карелии. Экспедиции под его руководством в конце 1990-х годов обнаружили места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору. Друзья и коллеги историка связывают уголовное дело против него с публикацией списков сотрудников НКВД, принимавших участие в Большом терроре.

За Юрия Дмитриева вступались многие известные люди, в их числе актриса Лия Ахеджакова, писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и Владимир Войнович, режиссеры Владимир Мирзоев и Павел Лунгин, члены Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе и Сергей Кривенко, а также историки, поэты, музыканты. Правозащитный центр "Мемориал" признал Юрия Дмитриева политзаключенным.